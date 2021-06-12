تكريم مصورة مقتل جورج فلويد في أمسية افتراضية

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

منح مجلس جوائز بوليتزر "تنويها خاصا" إلى الشابة التي صورت المقطع الذي يظهر مقتل الأمريكي جورج فلويد على يد أحد أفراد الشرطة.



وكرمت دارنيلا فرايزر البالغة 18 عاما، فيما أعلنت جامعة كولومبيا في نيويورك الجوائز الصحافية العريقة لعام 2021 في أمسية افتراضية.

وقال القيمون على هذه الجوائز إن فرايزر نالت التنويه تكريما "لشجاعتها في تصوير مقتل جورج فلويد في مقطع أثار احتجاجات ضد وحشية الشرطة في العالم ما يلقي الضوء على الدور الحيوي للمواطنين في سعي الصحفيين إلى معرفة الحقيقة وإلى العدالة".

وكانت فرايزر أيضا من بين الشهود الذين أدلوا بإفادتهم خلال محاكمة الشرطي السابق في مينيابوليس ديريك شوفين الذي أدين في أبريل/نيسان بقتل فلويد في 25 مايو/أيار 2020.

وفي المقطع المصور يظهر شوفين وهو يضغط بركبته لأكثر من 9 دقائق على عنق فلويد وهو أمريكي من ذوي البشرة السمراء في السادسة والأربعين فيما يناشده المارة تكرارا بالتوقف عن ذلك، وفلويد يقول إنه غير قادر على التنفس قبل أن يفقد الوعي.

وكتبت فرايزر في صفحتها عبر شبكة "فيسبوك" في 25 مايو/ أيار في الذكرى الأولى لوفاة جورج فلويد "لم أكن أعرف هذا الرجل، لكني كنت أدرك أن حياته مهمة".

وفاز طاقم صحيفة "ستار تريبيون" في مينيابوليس بجائزة الأخبار العاجلة على تغطيته لوفاة فلويد وعواقبها.

وحازت "نيويورك تايمز" جائزة الخدمة العامة على "تغطيتها الشجاعة والمتبصرة والشاملة" لجائحة كوفيد-19.

ونالت وكالة رويترز جائزة في فئة الصحافة التفسيرية على مشروع متعدد الوسائط بعنوان "شيلديد" تظهر فيه كيف أن اجتهادا قانونيا يعود إلى نصف قرن يحمي عناصر الشرطة الأمريكية من ملاحقات أو إدانات في كثير من الهفوات التي يرتكبونها.