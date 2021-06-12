رقم قياسي لتجارة دبي الخارجية.. 98 مليار دولار في 3 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نمو تجارة دبي الخارجية 10% في الربع الأول من 2021.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن تجارة دبي الخارجية نمت 10% في الربع الأول من 2021 إلى 354.4 مليار درهم - نحو 98 مليار دولار- مقارنة بالفترة ذاتها من 2020 وبنسبة 5% مقارنة بالربع الأول من 2019.

وأضاف: "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أرسى دعائم اقتصاد قوي يتميز بالمرونة والقدرة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات المحيطة لتحويل الأزمات إلى فرص".

وتابع: "تدابير دبي السريعة والمدروسة بما فيها حزم التحفيز الاقتصادي تواصل إثبات جدواها بتسارع معدلات التعافي.. والنتائج تؤكد أننا نتخطى المرحلة الاستثنائية بالفكر المبدع والبدائل الفعالة التي تعين على تحقيق الأهداف الموضوعة ضمن مختلف القطاعات".

وسجلت دبي التي تعد أحد مراكز التجارة الرئيسية بالمنطقة، نموا كبيرا في التجارة الخارجية خلال عام 2020 رغم تحديات جائحة "كوفيد-19".

وشهد النصف الثاني من 2020 قفزة قوية في أحجام التجارة بنسبة 6% على أساس سنوي وارتفعت قيمة صادرات دبي الإجمالية بنسبة 8% على أساس سنوي في عام 2020.

تجارة مباشرة

وتوزعت تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام 2021 إلى التجارة المباشرة بقيمة 217 مليار درهم بنمو 15 فى المائة مقارنة بالربع الأول من العام 2020.

وبلغت قيمة تجارة المناطق الحرة 135 مليار درهم بنمو 2 فى المائة وقيمة تجارة المستودعات الجمركية 2.3 مليار درهم بنمو 23 فى المائة.

وشهدت التجارة المنقولة جواً نموا قوياً بلغت نسبته 15 فى المائة لتصل قيمتها الى 179 مليار درهم فيما بلغت قيمة التجارة المنقولة بحراً 120 مليار درهم بنمو 3 فى المائة وقيمة التجارة المنقولة براً 55.3 مليار درهم بنمو 7 فى المائة.



الصين

وجاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي حيث سجلت تجارة دبي مع الصين نمواً قوياً بلغت نسبته 30 فى المائة لتصل قيمتها الى 44 مليار درهم تلتها في مركز الشريك التجاري الثاني الهند وبلغت قيمة التجارة معها 35 مليار درهم بنمو 17 فى المائة.

وفي مركز الشريك التجاري الثالث الولايات المتحدةوبلغت قيمة التجارة معها نحو 15.4 مليار درهم.

وجاءت المملكة العربية السعودية في مركز الشريك التجاري الرابع عالمياً والأول خليجياً وعربياً حيث سجلت التجارة مع المملكة نمواً بنسبة 20 بالمائة لتصل قيمتها الى 14.7 مليار درهم.

وتصدّر الذهب أعلى البضائع قيمةً في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام 2021 وسجلت تجارة دبي بالذهب نمواً قوياً بنسبة 27 فى المائة لتصل قيمتها الى 63 مليار درهم.

تلتها تجارة الهواتف الأرضية والمحمولة والذكية بنمو كبير بلغ 32 فى المائة لتصل قيمتها الى 50 مليار درهم ثم تجارة الألماس بنمو قياسي بلغت نسبته 61 فى المائة لتصل قيمتها الى 29 مليار درهم وتجارة المجوهرات بقيمة 17 مليار درهم ثم تجارة السيارات بنمو 9% لتصل قيمتها الى 14 مليار درهم.