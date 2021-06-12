شكرا لقرائتكم رغم بتر قدمه.. شريف الدسوقي يعود إلى مسلسل "100 وش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد عملية بتر قدمه التي خضع لها قبل أسبوعين إثر مضاعفات مرض السكري، يعود الفنان المصري شريف الدسوقي إلى موقع التصوير مرة أخرى، ليستأنف نشاطه الفني في مسلسل "بـ 100 وش" بجزئه الثاني.

وفي التفاصيل، أعلن الفنان المصري مصطفى درويش، مفاجأة فنية، ونشر عبر حسابه على موقع "فيسبوك" مساء الجمعة، صورا لشريف دسوقي مع بعض من فريق عمل المسلسل، ومنهم آسر ياسين، وعلّق عليها: "بإذن الله أول يوم تصوير بـ100 وش قريبا جدًا خلال أيام، وأول مشهد هيكون بسبعبع، هتقوم وهتكسر الدنيا يا شريف".

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كما كتب الممثل المصري إسلام إبراهيم عبر حسابه على فيسبوك: "شريف راجع إن شاء الله، وهيدي الدنيا كلها درسًا في الرضا والإرادة، ربنا جعله سببًا عشان يبقى أيقونة طاقة إيجابية، ويساعد ناس كتير بتشوفه وتحبه يبقى عندهم يقين بالله وبقدره، وبأن الجاي أحسن بإذن الله".

وكان شريف الدسوقي، فاجأ الجميع الأسبوع الماضي، بقوله إنه يستعد في الوقت الحالي ويقرأ سيناريوهات لأعمال جديدة ويقوم بعمل "بروفات" رغم وضعه الصحي.

صدمة في الوسط الفني

هذا وأحدثت عملية بتر قدم شريف الدسوقي صدمة في الوسط الفني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من نتائجها الإيجابية إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنشاء "صندوق مخاطر العاملين" لدعم الفنانين والإعلاميين بوجه عام في مواجهة جميع المخاطر سواء صحية أو مخاطر العمل.

وكان يعاني الفنان المصري من مرض السكري، وتعرض لجرح غائر في قدمه أثناء تصويره فيلم "وقفة رجالة"، وظل يعالج لـ 8 أشهر حتى لا يتم بتر قدمه، إلا أنه بعد نجاح العلاج في المرة الأولى، اضطر الأطباء إلى بتر القدم بعد مرور أشهر تفاقمت فيها أمور الفنان الصحية.

جدير بالذكر أن شريف الدسوقي اشتهر وعرفه الجمهور من خلال دور "سبعبع" في مسلسل "بـ100وش" العام الماضي، كما شارك في رمضان الماضي في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني كضيف شرف.