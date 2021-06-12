شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تطالب الجميع بالدعاء لها: "مريضة جدًا من فترة وبتحسن ببطء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الفنانة لقاء سويدان الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل، لتعرضها لأزمة صحية شديدة، ولم تكشف عن طبيعة مريضها.

وكتبت لقاء، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "أنا طول الوقت بنزل بوستات لطيفة وصور شغل أو حاجات مبهجة ومبحبش الأخبار الكئيبة، بس بجد أنا محتاجة دعواتكم جدًا لأني مريضة جدًا من فترة وبتحسن ببطء، ادعولي في صلاتكم ومن قلبكم، اعذروني في عدم ردي على موبايلي".



لقاء سويدان

وشاركت الفنانة لقاء سويدان في مسرحية "سيد درويش" للمخرج أشرف عزب بطولة كلا من، ميدو عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى.

العرض يتناول السير الذاتية لفنان الشعب سيد درويش، وتدور أحداثه حول المحطات الهامة في حياته ومواقفه الوطنية، وكذلك إسهاماته الفنية التى أثرى بها الفن، وأهم المتغيرات التى أدخلها إلى عالم الطرب، حيث أحدث سيد درويش نقلة نوعية للموسيقي العربية وعبر عن فئات كثيرة من المجتمع وكذلك مشاكل الطبقات المهمشة .