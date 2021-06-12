شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر عن "زحمة الأيام": ربنا كرمنا بأغنية حلوة وانتظرونى فى أغنية سينجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم مصطفى قمر عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على أغنية "زحمة الأيام" التي قدمها مع نجوم جيله حميد الشاعرى وإيهاب توفيق وهشام عباس، وقال في تصريح لـ ”الخليج 365”: "الحمد لله الأغنية ربنا كرمنا بيها وحققت نجاح كبير وردود فعل جميلة شوفناها في كل مكان".

وأضاف مصطفى قمر: "الأغنية حزينة لأنها مناسبة في الظروف الحالية والسبب الرئيسي الراحلين سامح العجمى وأشرف سالم، ومن الممكن أن نكرر التعاون مرة أخرى إذا أتت لنا فكرة أغنية جديدة مبهجة، مؤكدًا أنه سيعمل على طرح أغنية سينجل وتكون أغنية مفرحة في فصل الصيف.

وتصدر كليب "زحمة الأيام" لنجوم التسعينيات، حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، تريند رقم 1 في مصر على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد طرحها، وهى من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من إخراج ياسين حسن.

وتحمل أغنية "زحمة الأيام" فى مغزاها الكثير من المعانى الإنسانية، كما توصّف حالة اجتماعية تلمس كل شرائح المجتمع، وتتماشى مع الأجيال المختلفة، كما تعد الأغنية آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، ولهما الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التى تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعرى.