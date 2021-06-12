شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يقدم "أضواء المدينة" لتشارلي شابلن فى عمل مسرحى كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأول مرة يقدم الفنان سامح حسين عملاً من تراث الفنان العالمي شارل شابلن حيث وقع اختياره على فيلم "أضواء المدينة" لتقديمه فى عمل مسرحي بعنوان "حلم جميل" يخرجه إسلام الإمام ويكتبه طارق رمضان.

فيلم" أضواء المدينة " قدمه شارل شابلن عام 1931، وهو سيناريو وإخراج وإنتاج تشارلي شابلن وبطولته أيضًا وهو من أهم أفلامه ويعتبره الكثير من النقاد تحفة سينمائية بكل جدارة حيث نجد فيه كل تناقضات الحياة والروح الإنسانية قد صهرت في بوتقة واحدة اسمها اضواء المدينة ، وقد بلغت تكلفة هذا الفيلم حوالي 1.5 مليون دولار بينما حقق أرباحًا تقدر بـ 5,019,181 دولار.

العرض المسرحى "حلم جميل" مفترضًا تقديمه علي خشبة المسرح الكوميدى فى عيد الأضحى المقبل، والعرض تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أغانى طارق على، وفكرة العرض تدور حول شاب صعلوك يقابل رجل من الأثرياء، ولكن هذا الرجل يعانى من إزدواج فى شخصيته حيث تاره يظهر كرجل طيب يساعد الناس وتارة أخرى نجده شريرًا وسيئًا جدًا، ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الغنى ويذهب الصعلوك به للموالد والأماكن الشعبية، والعرض غنائى إستعراضى من بطولة الفنان سامح حسين، والفنان عزت زين، والفنانة لاشينه لاشين، والفنان أحمد عبد العادى، رشا فؤاد ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى.

يذكر أن آخر أعمال المخرج إسلام إمام، العرض المسرحى "المتفائل" إنتاج المسرح القومى بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير.