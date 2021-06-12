نوال الزغبي: “قديش المسؤولين عنا بلبنان نايمين عحرير”

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 6 دقائق

على وقع الأزمات المتتالية في لبنان وتعثر ملف تشكيل الحكومة والحديث عن اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، أوضحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ان المسؤولين في لبنان غير آبهين بالأوضاع السيئة التي تسود لبنان، لتأكدهم ان الشعب سيعود وينتخبهم مجددا.

وكتبت نوال على صفحتها الخاصة: “قديش المسؤولين عنا بلبنان نايمين عحرير ومتأكدين إنن رح يكونوا على طول بالسلطة!!!! لان مأكدين إنو الناس رح ترجع تنتخبن للأسف”.

وكانت وجّهت نوال الزغبي نصيحة للمتابعين دعتهم فيها إلى أن يكونوا أقوياء، وألا يظهروا نقاط ضعفهم لأحد. وكتبت نوال على حسابها الخاص: “الناس بتحب الشخص القوي !!! بعمرك ما تخلي حدا يعرف نقطة ضعفك”.

يذكر أن نوال خرجت عن صمتها لتحسم قرارها حول الهجرة من لبنان خصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب اللبناني.

وكتبت الزغبي عبر “تويتر” مؤكدةً أنها لن تهاجر من لبنان ولن تتركه لمن نهبوه ودمروه، وقالت: “هيدا البلد ما رح نتركوا! رح يرجع متل ما كان واحسن! هيدا البلد من حق كل شخص تعب وجاهد فيه وعليلو إسمو بالعالي! واللي نهبوه ودمروه وذلوه اكيد ما بينتموا إلو!! لان لبنان بس للوطنيين واصحاب الحق والكرامة”.