بالصورة – فاليري أبو شقرا بآخر أشهر من حملها

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 21 دقيقة

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا، صورة لها من آخر فترة حملها بطفلها الأول، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وبدت مختلفة تماماً عن أي ظهور سابق لها. وارتدت فاليري فستاناً أسود للسهرة، ولم تترك أي تعليق على الصورة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، مثنيين على جمالها وأن الحمل يليق بها، ونالت الكثير من الإعجابات.

وكشفت فاليري سابقاً عن حملها بمقطع فيديو طريف نشرته على صفحتها الخاصة، بانت فيه بفستان أسود ضيّق أبرز رشاقتها، لتستدير فيظهر بطنها المنتفخ جرّاء الحمل.

واحتفلت فاليري بزواجها الصيف الماضي من رجل الأعمال زياد عمار، وأُقيم الحفل في الصرح البطريركي في بكركي، خلال شهر آب من العام الماضي 2020.

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