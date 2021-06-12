آخر مستجدات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الإعلامي رامي رضوان، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، والتي لم تعلم حتى الآن بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، بسبب ظروفها الصحية الصعبة.

وأعلن الإعلامي رامي رضوان، من خلال تغريدة له على “تويتر” عن حالتها الصحية قال فيها: “وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية دلال عبد العزيز يودون الاطمئنان عليها، لازالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعاً ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفاءها على خير قريباً يا رب. فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل”.

يذكر أن أسرة النجمة المصرية قد طلبت من المستشفى عدم إبلاغها بخبر وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم حفاظا على صحتها النفسية وطلبت إدارة المستشفى من التمريض والأطباء عدم إبلاغها بالخبر أو التحدث عنه أمامها أو الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بصحة الفنان سمير غانم ومنعت إدارة المستشفى أي وسيلة إعلامية يمكن أن تعرف من خلالها خبر وفاة الفنان سمير غانم.