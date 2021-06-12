فريدة سيف النصر تهاجم الوسط الفني بسبب هذا النجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجمت الفنانة فريدة سيف النصر زملاءها في الوسط الفني برسالة على حسابها الخاص بـ”فيسبوك” بشأن الفنان الكبير لطفي لبيب.

وكتبت سيف النصر: “الدنيا مشاغل، بس في حق لناس علينا، الغالي (لطفي لبيب) زي الفل ويقدر يشتغل، وعلى فكرة كاتب مسلسلين تحفة أنا قولت أهو كلموه عيب .. سلف ودين”.

وكانت الفنانة المصرية أعلنت منذ فترة تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا بعد خضوعها لبروتوكول العلاج وسلبية المسحة التي أجرتها للاطمئنان على حالتها الصحية.

وقالت عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”: “الحمد لله هدية عيد ميلادي النهاردة كبيرة أوي من رب العالمين، كورونا سلبي.. دعوة أمي”.

وكانت سيف النصر قد طالبت الجمهور ومتابعيها بالدعاء بالشفاء العاجل لها.

يذكر أن الفنانة فريدة سيف النصر خاضت ماراثون دراما رمضان 2021، بالمشاركة في مسلسل “موسى”، وهو من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وهبة مجدي ومنذر رياحنة ورياض الخولي. ,تدور أحداثI في فترة الأربعينيات والخمسينيات أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، ويسلط الضوء على شخص من الصعيد توفى والده منذ صغره، ويتحمل مسئولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.