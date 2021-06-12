مصمم ملابس محمد رمضان يفضحه ويحدث ضجة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يمض على اعتذار نقاش فيلا محمد رمضان له وإعلانه أنه تقاضى كل أتعابه عن دهانات فيلا الفنان، حتى خرج أشرف فجلة، مصمم أزياء الفنان المصري ليعلن عن مقاضاته، وذلك بعد تهربه من سداد مستحقات مالية قيمتها نحو 28 ألف جنيه نظير تصميم “بالطو و3 بدل و4 صديري” قبل عامين.

وأضاف فجلة، في تصريحات صحافية، إنه انتظر قرابة الشهر ونصف بعدما انتشرت قصته في شهر رمضان الماضي بناء على رغبة مجموعة من الوسطاء لكن دون جدوى وفائدة.

ففي نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، خرج أشرف فجلة، مصمم أزياء المشاهير، وتحدث عن موقف مرتبط بالمعاملات المادية مع الفنان محمد رمضان، حيث طالبه بتسديد مستحقاته المالية المرتبطة بالملابس التي نفذها له قبل عامين.

وعن سبب عودة “فجلة” للحديث مرة أخرى، هو ظهور أزمة رمضان مع النقاش أسامة محمد والذي حصل على أمواله منه، وبث الأخير فيديو يعتذر فيه للفنان ويؤكد أنه أعطاه حقه وأنه لم يكن يعلم شيئاً.