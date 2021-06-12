تسريب معلومات للمرة الأولى عن حالة أحمد مكي الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة فاطمة كشري، عن إجراء الفنان أحمد مكي عملية جراحية، وذلك خلال تقديمها الشكر له، مؤكدة أنه كان حريصاً على الوقوف بجانبها خلال أزمتها الصحية الأخيرة، وقالت: “الفنان أحمد مكي أول حد سأل عليا، فنان محترم وجدع ربنا يكرمه يارب، هو مقدرش يجيلي بنفسه لأنه كان بيعمل عملية بس بعتلى مديرة أعماله جتلي تطمن عليا وقالتلي إنه بيسلم عليا كتير”.

وأضافت: “مش بس كده ده أنا كلمته على التليفون وهو كلمني قالي حقك عليا بس بعمل عملية فى ضرسي أول لما أخف هجيلك على طول”.

وأكدت أن مكي كلف مديرة أعماله أن تتولى تحقيق كل ما تحتاج إليه: “جت مديرة أعماله ادتني فلوس وجابت لي عشاء وعملت لي الأشعة والتحاليل، سعيدة جداً إن الناس واقفة جنبي وفكراني وواخدين بالهم مني”.

يذكر أن الممثلة المصرية كانت قد شاركت مع الفنان أحمد مكي في فيلم “لا تراجع ولا استسلام”، بجانب دنيا سمير غانم وعزت أبو عوف وماجد الكدواني وعدد من الفنانين، وبدأت قصتها عندما خضعت لعملية جراحية وبعدما خرجت من المستشفى أصيب بألم شديد في بطنها لا تعرف سببه، واكتشفت بعد ذلك بأن الدكتور الذي تولى العملية الجراحية نسي الشاش في بطنها، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية وحدوث نزيف، وعلى إثر ذلك وتم نقلها مرة أخرى إلى المستشفى للخضوع للعلاج المناسب للتخلص من المضاعفات التي حدثت معها.