محمد منير يغيب عن تكريم مهرجان سينمائي مصري.. ما السر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غاب الفنان المصري محمد منير عن تكريمه في حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ69، الذي انطلق مساء الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن المركز أرجع تغيب الكينج (66 عاما) إلى تعرضه لأزمة صحية طارئة، فيما تسلمت الجائزة بدلا منه الفنانة هالة صدقي.



وقرر الأب بطرس دانيال رئيس المركز العريق تنظيم فعاليات المهرجان في يوم واحد فقط وليس أسبوعا بسبب جائحة كورونا.

وقبل أيام، انتهت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرج محمد فاضل من مشاهدة جميع الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية.

ويعد مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، الذي ينظم سنويا، أقدم مهرجان سينمائي بالشرق الأوسط حيث بدأ منذ عام 1952.

وخلال المهرجان يتم منح عدد من الجوائز للأفلام، وكذلك تكريم بعض الشخصيات الفنية تقديرا لإنجازهم الفني.