فيديو.. طارق لطفي يكشف سر تلقيه الكثير من الشتائم بعد "القاهرة كابول"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفنان المصري طارق لطفي، إنه تلقى الكثير من الشتائم بسبب تجسيده دور زعيم تنظيم القاعدة "أسامة بن لادن"، في مسلسل "القاهرة كابول".

وأضاف في لقاء تلفزيوني مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، على قناة "الحياة"، أن تجسيد شخصية مثل أسامة بن لادن، جعلت البعض يحذره من عدم دخول صفحات على مواقع التواصل، لأن فيها "شتائم" بألفاظ صعبة وتهديدات.







وأوضح أنه تلقى الكثير من الشتائم من جانب البعض، تضمنت اتهامات بتشويه صورة شخصية أسامة بن لادن، مشيرا إلى أنه لم يخف على الإطلاق من تجسيد هذه الشخصية.

ودارت أحداث مسلسل‏ "القاهرة كابول"، حول مؤامرات تُحاك ضد المنطقة، لاسيما مصر في الفترة الأخيرة، مسلطا الضوء على الأعمال الإرهابية.