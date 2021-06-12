شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الدولة فى 5 سنوات.. زيادة فى عدد المرتادين بين 2017 و2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إشكاليات عدة يواجهها المسرح المصرى، الأمر الذى جعل بعض المثقفين والمسرحيين يرددون عبارة: "المسرح المصرى فى أزمة"، ومع انحسار دور العرض المسرحى بهدم بعضها وتحويل أخرى إلى دور عرض سينمائى، وصف المسرحيون واقعنا بـ"الردة المسرحية"، وكان لزامًا أن يتبنى القائمون على الفن سواء المبدعون أو الجهات التمويلية التابعة للدولة سياسة متطورة تصلح للتحدى الكبير الذى يواجهه المسرح، ورغم هذا كله، يظل السؤال؛ هل نعيش بالفعل انحسارًا مسرحيًا؟ الإجابة على هذا السؤال تتطلب الوقوف أمام الإحصائيات على المدى القريب والبعيد، لكن دعونا نبدأ بالقريب ونقف على حال مسرح الدولة آخر 5 سنوات – على سبيل المثال - لنحلل الأرقام ونعرف على أى أرض نقف.

زيادة فى عدد المرتادين على المسارح بنسبة 12.6 %

فى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الذى صدر تزامنا مع اليوم العالمى للمسرح، 27 مارس 2021 تسجيل عدد المسارح 40 مـسرحا عام 2018 وهو نفس عدد العام السابق، وبلغ عدد المشاهدين للمسارح 892 ألف مشاهد عام 2018، مقابل 792 ألف مشاهد عام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 12.6% وبلغت جملة الإيرادات 36 مليون جنيه.

وبلغ عدد الـفرق المسرحيـة الوطـنية سجل 72 فرقة عام 2018 مقابل 74 فرقة عام 2017، بانخفاض بلغت نسبته 2.7% بسبب توقف بعض الفرق المسرحية.

وسجل عدد العروض التى قدمتها الفرق المسرحية الوطنية نحو 2351 عرضا عام 2018، مقابل 2740 عام 2017، بانخفاض بلغت نسبته 14.2% وبلغ عدد المشاهدين 620 ألف مشاهد عام 2018 مقابل 857 ألف مشاهد عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 27.7%.

وبلغ عدد الفرق المسرحية الأجنبية 75 فرقة عام 2018، مقابل 88 فرقة عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 14.8%، وبلغ عدد العروض 194 عرضا بعدد مشاهدين 31 ألف مشاهد عام 2018 .