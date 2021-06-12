بلاغات ضد ايمان البحر درويش بعد تصريحاته المثيرة حول “سد النهضة”

كتب امير فتحي في السبت 12 يونيو 2021 08:43 صباحاً - تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد الفنان المصري إيمان البحر درويش على خلفية تصريحاته حول سد النهضة.

فقد تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، يتهمه فيه ب”التطاول على الدولة والتحريض على الفوضى”، الأمر الذي دفع إيمان درويش إلى الرد مؤكدا عدم استغرابه مما فعله سمير صبري “المعتاد على هذه النوعية من البلاغات ضد اي شخص خاصة من المشاهير”، مؤكدا أنه لا يسمح لأحد بالمساومة على وطنيته، وحبه لبلده وجيشه ورئيسه.

واعتبر البحر درويش أن تم التلاعب بألفاظه، ومقصده، مؤكدا ايمانه الكامل “ان لا أحد يستطيع اجبار مصر على شيء، وأنا لم أكتب أي كلمة مسيئة أو قابلة للتحريق فأنا رجل مسؤول وأعرف ما أقول لذلك تعجبت من كل هذه الاتهامات والمزايدات غير المقبولة”.

البلاغ الذي تقدم فيه سمير صبري يتهم درويش بالتشكيك في قرارات القيادة المصرية، والإضرار الجسيم بسُمعة مصر أمام العالم أجمع، وإهانة رئيس الجمهورية، مُختتمًا بلاغه مُلتمسًا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به.

على جانب آخر تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا من الإسكندرية، ببلاغ للمستشار النائب العام، اتهم فيه إيمان البحر درويش بالتشارك مع جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة لإثارة الرأي العام المصري.

وأكد المحامي في بلاغه، أن درويش تعمد نشر أخبار كاذبة، عبر”فيس بوك”، من شأنها تكدير الأمن العام وإثارة الفوضى بين المواطنين، وأضاف المحامي أن هذه المنشورات تناقلتها القنوات الفضائية الداعمة تنظيم جماعة الأخوان الإرهابي، وأكد المحامي في بلاغه أن تصريحات إيمان مأجورة، وأنه تلقي مبالغ مالية من قيادات الإخوان، ما يمثل جريمة تشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراض إجرامية وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد.

وعلى الصعيد الإعلامي والفني تعرض ايمان درويش إلى عاصفة من الهجوم والتعليقات كان احدثها المطرب عمر كمال الذي قال “احترم نفسك وإلزم حدودك”، متسببا بجدل كبير بين مؤيد لكلام عمر ومهاجم له لتجاوزه المتعمد ضد فنان له تاريخ.