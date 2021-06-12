نقابة الممثلين المصريين تعلق على أنباء تدهور حالة دلال عبد العزيز

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"الخليج 365": نفت نقابة الممثلين المصريين ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.

وأكد منير مكرم عضو مجلس النقابة ان الفنانة الكبيرة لا تزال بالمستشفى لكن حالتها مستقرة بل وهناك احتمال أن تغادر المستشفى قريباً.

وكان البعض قد ردد ان دلال تعاني من صعوبات في التنفس وحالتها متدهورة وفي وضع صحي حرج.

كما قام الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج إبنتها دنيا، بنشر تدوينة عبر حسابه الرسمي على الـ "فيسبوك" قبل ساعات قال فيها: "وردتني الاف الرسائل من محبي حماتي الغالية دلال عبد العزيز يودون الاطمئنان عليها. لازالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريبا يا رب".

وتابع: "فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".

يذكر أن عبد العزيز لم تعلم بعد بخبر وفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

ودخل غانم وعبدالعزيز إلى المستشفى في نهاية شهر نيسان الماضي، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، قبل أن توافي المنية الكوميديان الكبير في 20 أيار (مايو) المنصرم، عن عمر ناهز 84 عاماً.



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