كتاب "The Bench" لميغان ماركل يتصدر أمازون

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"الخليج 365": تصدر كتاب “ميغان ماركل” للأطفال "The Bench" المركز الأول في قائمة الأكثر مبيعًا على موقع أمازون في الولايات المتحدة ، في فئة كتب الأطفال حول الحياة الأسرية والمرتبة 6 بشكل عام.

وعلى الرغم من البداية المتعثرة للكتاب في المملكة المتحدة، الا انه نجح بالتقدم من المرتبة 100 إلى المرتبة الخامسة في قائمة كتب الأطفال في المملكة المتحدة.

الكتاب مُستوحى من قصيدة كتبتها دوقة ساسكس عن يوم الأب الأول للأمير “هاري”. وهو مبني على استكشاف العلاقة الخاصة بين الأب والابن كما تراها عينا الأم. ويتكون من 40 صفحة وتبلغ قيمته 18.42 دولارًا (12.99 جنيهًا إسترلينيًا) مزود برسوم إيضاحية للفنان كريستيان روبنسون، بصور لعائلة من بينها صورة لـ “ميغان” وهي تحتضن طفلًا حديث الولادة في إيماءة محتملة لابنتهما المولودة حديثًا “ليلي ديانا”.

هذا وتم الإعلان على موقع Archewell - وهي مؤسسة أطلقها دوق ودوقة Sussexes في عام 2020 - عن خطة إهداء 2000 نسخة من الكتاب مجاناً" إلى المكتبات والمبادرات المجتمعية في جميع أنحاء أميركا.

وجاء في الإعلان: "تلقت الدوقة وأرشويل دعم ناشر The Bench لتوزيع 2000 نسخة بدون تكلفة على المكتبات والمراكز المجتمعية والمدارس والبرامج غير الربحية في جميع أنحاء البلاد.

"يشمل أولئك الذين يتلقون نسخًا مجانية منظمات حيوية مثل رابطة المساعدة في لوس أنجلوس ، التي خدمت المجتمع المحلي لأكثر من 100 عام والتي زارها الدوق والدوقة مرتين العام الماضي لقضاء بعض الوقت مع الأطفال في مركز التعلم لمرحلة ما قبل المدرسة التابع للمنظمة.

الجدير بالذكر أن مقالات نقدية نشرت في عدة صحف وصفت الكتاب بأنه سيء جداً.