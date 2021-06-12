مايان السيد تنشر صورا من أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة مايان السيد، جمهورها ومتابعيها، صورا لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وعلّقت مايان على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "لقد حضرت حفلي زفاف يوم الجمعة، وأحببت ذلك تمامًا".

يذكر أن مايان السيد كانت من بين حضور حفل زفاف النجم محمد فراج على الفنانة بسنت شوقي، مساء الجمعة.

أخر أعمال مايان السيد مسلسل "حرب أهلية" في رمضان 2021، مع النجوم: يسرا وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، وتأليف منة عدلي القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما شاركت مايان السيد في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي "هجمة مرتدة" مع النجوم أحمد عز وهند صبري وماجدة زكي وصلاح عبد الله وغيرهم، و"لعبة نيوتن" مع منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد وغيرهم.