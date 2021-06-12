"كوني واثقة من نفسك".. سمية الخشاب تنشر صورا من أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة سمية الخشاب جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

وظهرت سمية بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا يمزج بين عدة ألوان مبهجة، وكتبت: "كوني واثقة من نفسك".

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي امتدح إطلالتها ورشاقتها بعد فقدانها الكثير من الوزن.

وتحتفل حاليا سمية الخشاب بنجاح أغنيتها الجديدة "أوعدك" التي شاركت فيها مطرب المهرجانات عمر كمال.

كما شاركت الخشاب في السباق الدرامي الرمضاني 2021 بمسلسل "موسى" أمام النجم محمد رمضان.