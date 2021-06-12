“حفلات الرياض” تجمع اليسا ووائل كفوري

كتب امير فتحي في السبت 12 يونيو 2021 05:43 صباحاً - أعلنت شركة ”روتانا“، للصوتيات والمرئيات عن حفلات جديدة تقام السعودية، تحت رعاية هيئة الترفيه ضمن حفلات الرياض.
وكشفت الهيئة أن الفنان راشد الماجد، سيقوم بإحياء حفلا يوم الجمعة 18 يونيو الجاري، في فندق ”فورسيزون الرياض، فيما تحددت تذكرة الحفل بقيمة 1000 ريال.
كما يسبق حفل راشد الماجد، حفلا غنائيا يجمع الفنانان اللبنانيان وائل كفوري وإليسا، وذلك يوم الخميس 17 يونيو الجاري، ويقام في فندق ”فورسيزون الرياض“، وتبلغ قيمة تذكرة حضور الحفل 1000 ريال.
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