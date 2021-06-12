محمد الفلاح - عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي يشعل السوشيال ميديا في مصر

السبت 12 يونيو 2021

احتفى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعقد قران الفنانين محمد فراج وبسنت شوقي، الذي عُقِد، الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.



وجاء على رأس الفنانين الذين حضروا عقد القران؛ أحمد حلمي ويوسف الشريف وجميلة عوض.

ونشر محمد فراج مقطع فيديو أثناء عقد قرانه على بسنت شوقي وسط عدد كبير من الأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه.

وظهر محمد فراج مرتدياً بدلة كلاسيكية، أما العروس بسنت شوقي فارتدت فستانًا باللون الأبيض.

وشارك آلاف رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور عقد القران مصحوبة بعبارات التهنئة للعروسين والتمنيات بحياة سعيدة.