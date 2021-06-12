شكرا لقرائتكم خبر عن كلام نهائى.. تعرف على طرح فيلم "العارف" فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجهة المنتجة لفيلم "العارف" للنجمين أحمد عز وأحمد فهمى، طرح موعده فى السينمات يوم 12 من شهر يوليو المقبل، بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا، وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.

من ناحية أخرى ينتظر استئناف موعد تصوير "كيرة والجن" مع النجم كريم عبد العزيز بعد توقف تصويره الفترة الماضية لإنشغال أبطاله بتصوير أعمالهم الرمضانية، حيث انتهى مخرج الفيلم مروان حامد من تصوير أكثر من 50% من أحداث الفيلم، بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والإسماعيلية وعدد من المشاهد الداخلية والتى تم تصويرها داخل مجموعة من الاستديوهات، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز.

يشار إلى أن أحمد عز شارك خلال موسم رمضان الماضي بمسلسل “هجمة مرتدة” والذي حقق نجاح جماهيري كبير ومن المقرر انتاج جزء ثاني له ليعرض بموسم رمضان 2022 المقبل.