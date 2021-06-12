شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى وكارل ولف يطرحان أغنية "يا حلوة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة ساندى أحدث أغنياتها التى تجمعها بالمطرب الكندى كارل ولف، وتحمل اسم "يا حلوة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وتغنى المطربة ساندى باللغة العربية، والجزء التي ستغنيه من كلمات أسامة محرز وألحان كريم عبد الوهاب، أما الجزء الأجنبى فهو من غناء وكلمات وألحان وتوزيع كارل وولف.

أغنية " يا حلوة" هى ثانى تعاون بين المطربة ساندى والمطرب الكندي كارل وولف، حيث اجتمعا سويا في أغنية بعنوان "أول مرة أتجرأ"، من كلمات تامر حسين، الحان بلال سرور، توزيع عادل حقى.

وطرحت المطربة ساندى مؤخرا أغنية بعنوان "ازيك النهاردة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى تعاونت فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع هاني يعقوب، وحقق نسبة مشاهدة كبيرة بمجرد طرحها.

وكانت ساندى قد طرحت ألبومها الأخير "اتنين فى واحدة" وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".