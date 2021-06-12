شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لعلاقة إيرينا شايك وكاني ويست بعد إظهارها للعلن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت أخبار ارتباط إيرينا شايك مع كاني ويست المواقع الأجنبية مؤخرًا، وذلك بعد تم تأكيد علاقتهما بواسطة صور تم التقاطهما للثنائى معًا، وهو الأمر الذى دعا موقع ديلى ميل إلى تسليط الضوء على حكاية العلاقة بين الاثنين وكل تفاصيلها خلال تقرير نسرده في السطور التالية.

الحكاية بين الثنائى بدأت قبل ثلاثة شهور وفقًا لموقع الديلى ميل، حيث أكد أن العلاقة بدأت بالتزامن مع انفصال كيم كاردشيان عن كاني ويست، حيث لم يأخذ الأخير وقتاً طويلاً لنسيان فترة زواجه من كيم.



كانى وايرينا

وأضاف تقرير ديلى ميل أن الثنائى تواجدا في نيويورك أكثر من مرة حيت تواعدا فيها سرًا طوال الفترة الماضية قبل أن يسافرا لفرنسا معًا من أجل الاحتفال بعيد ميلاد كاني ويست هناك، حيث حرصت كيم على تجاهل الأمر بالتأكيد على احترامها الكامل لـ كاني ويست، وذلك من خلال تحيته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: "عيد ميلاد سعيد. أحبك مدى الحياة".



ايرينا وكاني

وكان كاني ويست وايرينا شايك أكدا شائعات عن قصة حب جديدة وسط طلاقه من زوجة كيم كاردشيان بعد ست سنوات، حيث نشر موقع الديلي ميل صور حصرية تكشف تواجد النجم العالمي كاني ويست في فرنسا برفقة عارضة الأزياء الروسية ​إيرينا شايك​ وبعض الأصدقاء بمناسبة عيد ميلاد كاني الـ44، وهو ما يؤكد وجود علاقة بين الثنائي رغم عدم حصول كاني علي الطلاق من زوجته المنفصل عنها نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان.

واتضح حسب الموقع انهما يقيمان معًا في فندق بوتيك فاخر بفيلا بمساحة 600 فدان، تدعى فيلا لا كوست، تواجد الثنائي في أجواء رومانسية وظهر الثنائي وهما يتجولان في شوارع فرنسا وكانت إيرينا ترتدي سروالاً وقميصاً أبيض، وكانا يلتقطان صوراً لبعضهما وبدت عليهما السعادة.