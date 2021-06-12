"أنا سونيا سليم الرقاصة".. ميرهان حسين تقلد نبيلة عبيد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تقلد النجمة الكبيرة نبيلة عبيد.

وتقمصت ميرهان في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، شخصية "الراقصة سونيا سليم" التي قدّمتها نبيلة عبيد بفيلم "الراقصة والسياسي" إنتاج عام 1990.

وتظهر ميرهان (سونيا) في الفيديو وهي تقول: "أنا سونيا سليم الرقاصة يا خالد بيه مدكور، لسه الكارت بتاعك عندي شايلاه مع مجوهراتي في الخزنة، أينعم بتوع السياسة مكارين، لكن ربنا يكفيك شر مكر العوالم".

وعلّقت ميرهان على الفيديو قائلة: "سونيا سليم.. بموت فيكي يا بلبلة".

كان آخر أعمال ميرهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.

كما شاركت كضيفة شرف في مسلسل "رجالة البيت" مع أكرم حسني وأحمد فهمي عام 2020.