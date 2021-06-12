شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان المسرحي لشباب الجنوب بأسيوط يختتم فعالياته ويعلن الجوائز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُسدل الستار مساء الجمعة على فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، والتى أقيمت على مدار 5 أيام بمحافظة أسيوط خلال الفترة من 7 : 11 يونيو الحالى، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، جامعة أسيوط.

بدأ حفل الختام بالسلام الجمهوري، وقدمت فعالياته الفنانة فاطمة محمد علي، حيث تم تقديم عرض فنى نتاج ورشة التمثيل التى قدمت ضمن فعاليات المهرجان، أعقبها عرض لفرقة السمسمية ببورسعيد.

وجاءت كلمة الناقد الفنى هيثم الهوارى، مؤسس ورئيس المهرجان، والتى توجه خلالها بالشكر لجميع المسئولين والمبدعين الذين شاركوا فى هذه الدورة الاستثنائية من المهرجان، حتى تحول الحلم إلى واقع مبهج.

وأضاف الهواري: "كل الشكر لجمهور أسيوط العظيم والواعي، لتفاعله البهى مع الفعاليات، مع الاعتذار لاضطرارنا الاكتفاء بعدد محدد لحضور المهرجان حرصا منا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظاً على سلامتكم، إلا اننا فى ظل هذه الظروف التى يمر بها العالم أجمع لايسعنا إلا أن نتوجه بكل الشكر لوزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم لدعمها وحرصها على متابعة فعاليات المهرجان، وحرصها على تذليل كافة العقبات، وكل الشكر لوزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحى دعمه ورعايته واستضافته لشباب الجنوب، كذلك الشكر والتقدير للواء عصام سعد محافظ أسيوط.

كما وجه رئيس المهرجان الشكر لكل من د. أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه الفنان هشام عطوة، على دعمهم الكبير للمهرجان، بالإضافة إلى د. فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية.

بعد ذلك بدأ تسليم شهادات التقدير إلى كل فرقة الأراجوز وفرقة السمسية، بالإضافة إلى السادة مدربى الورش الفنية التى أقامها المهرجان، تقديرا لمجهوداتهم فى تدريب شباب المسرح، وهم: الكاتب بكرى عبد الحميد فى التأليف المسرحي، الفنان حازم شبل فى الديكور والإضاءة، المخرج د. أسامة رؤوف فى الإخراج المسرحي، وأخيرا المخرج عمرو قابيل بورشة التمثيل.

وقامت إدارة المهرجان بتكريم نخبة من المبدعين الذين أثروا الحركة الفنية فى مصر، الفنان الراحل د. سناء شافع، وتسلم الدرع الناقد محمد الروبي، والدكتور جمال جابر وسامى أرميا.

وجاءت لحظة إعلان جوائز الدورة الخامسة للمهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، من جانب أعضاء لجنة التحكيم، والتى تتكون من المخرج الكبير عصام السيد رئيساً، وعضوية المخرج الكبير ناصر عبد المنعم، الشاعر والكاتب الصحفى محمد بهجت.

ورأت اللجنة أن ترشح فى المنح المقدمة من أكاديمية الفنون دون دفع قيمة ملف التقدم للدراسة وشرط اجتياز اختبارت القبول فى الأكاديمية، والأسماء هى: سهيلة مصطفى، ايرينى روؤف، بيشوى ميلاد – لمعهد الفنون المسرحية، بالإضافة إلى حسين محمد ومريم محمد لمعهد الموسيقى العربية بالأكاديمية.

ثانيا: تقدم جائزة خاصة باسم لجنة التحكيم إلى "مريم محمد" من فرقة الهاية المسرحية ببنى مزار المنيا.

ثالثا: جوائز الدورة الخامسة لمهرجان مسرح الجنوب، جاءت كالتالي:

الجائزة الثانية لأفضل سينوغرافيا ذهبت إلى فتحى مرزوق عن عرض "قلب الجبل" لفرقة كراكيب المسرحية بالغردقة .

الجائزة الأولى لأفضل سينوغرافيا حصل عليها عرض "يا خوف عكا من هديرك يا بحر" من دولة فلسطين العربية .

الجائزة الثانية لأفضل نص مسرحى ذهبت الى الشاعر زياد كعوش من فلسطين عن عرض "يا خوف عكا من هديرك يا بحر".

الجائزة الأولى لافضل نص مسرحى حصل عليها "اسلام فرغلى " عن عرض "عباد الشمس 2" لفرقة الهاية ببنى مزار – المنيا .

الجائزة الثانية لأفضل ممثلة ذهبت الى ايرينى روؤف عن عرض عرض "عباد الشمس 2" لفرقة الهاية المسرحية ببنى مزار – المنيا .

جائزة افضل ممثلة حصلت عليها سهيلة مصطفى عن دورها فى عرض "قلب الجبل" لفرقة كراكيب المسرحية " بالغردقة.

الجائزة الثانية لأفضل ممثل ذهبت الى بيشوى ميلاد من فرقة الهاية المسرحية ببنى مزار – المنيا .

الجائزة الأولى لأفضل ممثل حصل عليها وليد سعد الدين من فرقة المسرح الوطنى الفلسطينى .

الجائزة الثانية لأفضل مخرج ذهبت الى محمد الشولى عن عرض "يا خوف عكا" فلسطين .

الجائزة الأولى لأفضل مخرج كانت من نصيب المخرج حمدى طلبه من فرقة الهاية ببنى مزار المنيا .

الجائزة الثانية لأفضل عرض فاز بها "يا خوف عكا من هديرك يا بحر" فرقة المسرح الوطنى الفلسطينى

الجائزة الأولى لأفضل عرض وتحمل الى جانب الجائزة مكافاة تشجيعية قيمتها خمسة آلاف جنيه ممنوحة من الكاتب المسرحى الدكتور سامح مهران وحصل عليها عرض "عباد الشمس 2" لفرقة الهاية ببنى مزار – بالمنيا.

وجاءت جوائز دعم الانتاج والتى تقدم كل عام فى المهرجان لدعم وإنتاج عروض جديدة تقدم فى الدورة المقبلة من المهرجان مع الالتزام بالشروط، وقد ذهبت إلى: فرقة الهاية المسرحية ببنى مزار، فرقة كراكيب المسرحية بالغردقة، وفرقة "شظايا المسرحية" الجيزة.

وقامت فرقة فلسطين بإهداء درع تكريم خاص للناقد هيثم الهوارى رئيس المهرجان، واختتم الحفل بإهداء درع تكريم للفنانة فاطمة محمد على، والتى قدمت أغنية "بلادى بلادي".