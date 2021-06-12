شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Fast and Furious 9 يحصد 12 مليون جنيه فى مصر خلال 3 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الأكشن Fast and Furious 9 إلى 12 مليون جنيه في شباك التذاكر المصرى وذلك خلال 3 أسابيع عرض، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية يوم 19 مايو الماضى، واستطاع تحقيق إيرادات كبيرة منذ اليوم الأول لطرحه لاسيما أنه من الأفلام التى كانت مرتقب طرحها مع جميع أنحاء العالم.

فيلم Fast and Furious 9، يعرض في ثمانية أسواق عالميًا، منهم كوريا وهونج كونج وروسيا، والإمارات العربية، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والصين، وحققت الأخيرة بمفردها 105 ملايين دولار في الافتتاحية بما يعادل 680 مليون يوان صينى.



Fast and Furious 9

ويقوم ببطولة السلسلة الأبطال الرئيسيين فن ديزل وميشيل رودريجز للقيام بشخصيتي دومينيك وحبيبته ليتي، وانضم إليهم في الجزء التاسع كل من جون سينا وجوردانا بروستر للقيام بدور أشقاء دومينيك وناتلي إيمانويل وتشارليز ثيرون وهيلين ميرين.

وشهد الجزء التاسع العديد من التأجيلات والتغيرات في موعد العرض، وذلك بسبب جائحة كورونا التى أدت إلى إغلاق جميع دور العرض حول العالم، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "movieweb"، كان من المقرر طرح الجزء العاشر من السلسلة خلال 2021.

وحققت سلسلة "فاست آند فيوريس" التي تدور حول مجموعة من متسابقي الشوارع، ما يزيد على 5 مليارات دولار من مبيعات التذاكر في أنحاء العالم منذ عرض أول أفلام السلسلة في 2001.