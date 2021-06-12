شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن أبو زهرة يجرى عملية جراحية ناجحة فى مفصل الحوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عملية ناجحة لتركيب مسامير فى مفصل الحوض بعد إصابته بشروخ، ومن جانبه توجه ابنه أحمد أبو زهرة بالدعاء لأبيه قائلا: "ربنا يشفيك يا بابا.. ويقومك بالسلامة وترجع تقف علي خشبة المسرح اللي هو حياتك".

عبد الرحمن أبو زهرة رحلة عطاء فنية كبيرة قدم خلالها عشرات الأدوار المهمة بالسينما والدراما والمسرح وفى الإذاعة، من أشهر أدواره المعلم "سردينة" في مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى".

وعُرف الفنان القدير بقصة حبه لزوجته الراحلة سلوى الرافعى، وتحدث عنها فى لقاءات تليفزيونية عدة، وقال إنه رآها لأول مرة فى كواليس أحد الأعمال الإذاعية "فخفق لها قلبه" فتزوجا بعد 20 يوما فقط، قال: قولتلها يلا نتجوز وضحكت وقلتلى يلا تانى يوم.. خطبتها بخاتم وبعد أيام اتجوزتها وكانت أسرع قصة زواج".

وكشف أن غيرته عليها كانت السبب في أن يبعدها عن التمثيل، وأن يقنعها بالتركيز على الكتابة، قال: "كنت بحبها أوى، وغيور أوى.. ذهبت إلى المسرح وشاهدت فنانًا فى مشهد ممسكًا كتفها فشعرت أنى أصبت باللوز فتحدثت معها عن الأمر".

وروى فى لقاء مؤخرًا مع الإعلامية إسعاد يونس أن أصعب لحظات حياته بعد وفاة زوجته نوفمبر 2019 قائلا: "مش قادر أصدق إنها ماتت، عايشة معايا".