رقص وغناء وبكاء.. 70 صورة من حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أقيم مساء يوم الجمعة 11 يوليو 2021، حفل عقد قران وزفاف الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وعدد من نجوم الفن.

وانتشر على موقع "إنستجرام"، الكثير من مقاطع الفيديو والصور من حفل زفاف فراج وبسنت، وظهر الثنائي بأكثر من إطلالة لفتت الأنظار.

ورقص الثنائي على الكثير من الأغاني والمهرجانات في حفل زفافهما ورددا كلماتها وسط سعادة عارمة، كما بكت العروس فرحا لحظة عقد قرانها بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

ومن بين نجوم الفن الذين حضروا الزفاف، أحمد حلمي، منى زكي، يوسف الشريف وزوجته السيناريست إنجي علاء، بشرى، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، نجلاء بدر، جميلة عوض، مايان السيد، تارا عماد، إنجي وجدان، أحمد داود وزوجته علا رشدي، مي سليم، لقاء الخميسي وزوجها اللاعب محمد عبد المنصف، ومريم الخشت، وهنا شيحة، والمخرج كريم الشناوي، وغيرهم.

يذكر أن حفل الزفاف تم تأجيله أكثر من مرة وآخرهم بسبب التزام محمد فراج بتصوير مسلسل "لعبة نيوتن"، لالتزامه بإطلالته بـ"الذقن" حسبما صرحت بسنت شوقي في لقاء سابق.

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