أروى جودة بفستان جريء ورنا سماحة على الشاطئ.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - عبد الفتاح العجمي:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة:

رنا سماحة

نشرت الفنانة رنا سماحة، صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها على شاطئ البحر من مدينة العين السخنة.

أروى جودة

ونشرت الفنانة أروى جودة، صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بفستان أسود جريء.

أحمد التهامي

ونشر الفنان أحمد التهامي، صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، ظهر خلالها وهو يستعرض لياقته البدنية، وعلّق: "مساء الخير والسعادة على كل القلوب الطيبة اللي مليانة خير".

حكيم

ونشر الفنان حكيم، صورة بـ"الأسود" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "بيني وبينك خطوة ونص.. لا بتسلم ولا بتبص".

محمود الليثي

ونشر الفنان محمد الليثي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بالنجمة هند صبري والفنان عمرو صالح، وعلّق: "صوره بعنوان آآآآآآآآآ".

محمد عطية

ونشر الفنان محمد عطية، صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، يظهر خلالها في حمام السباحة.

مي الغيطي

ونشرت الفنانة مي الغيطي، صورة لها ارتدت خلالها توب أحمر قصير، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

عمرو سعد

ونشر الفنان عمرو سعد، صورة له عبر موقع "إنستجرام"، ظهر خلالها بملابس صيفية.

نورهان

ونشرت الفنانة نورهان شعيب، صورة لها ظهرت خلالها بالأبيض أمام نهر النيل عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

هند عبد الحليم

ونشرت الفنانة هند عبد الحليم، صورة لها ظهرت خلالها بـ"كاش مايوه" عبر حسابها على موقع "إنستجرام".