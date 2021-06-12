محمد فراج وبسنت شوقي يرقصان على مهرجان "قلبك بحر مالح" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أقيم حفل زفاف الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، بحضور الأهل والأصدقاء وبعض نجوم الفن، بعدما عُقد قرانهما عصر اليوم الجمعة.

وانتشر على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من حفل الزفاف، وظهر خلاله الثنائي يرقصان على مهرجان "قلبك بحر مالح - مشينا صح مش عاجب" لفريق الصواريخ دقدق وباسم فانكي.

ويقام حفل زواج "فراج وبسنت" مساء اليوم الجمعة بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

يذكر أن حفل الزفاف تم تأجيله أكثر من مرة وآخرهم بسبب التزام محمد فراج بتصوير مسلسل "لعبة نيوتن"، لالتزامه بإطلالته بـ"الذقن" حسبما صرحت بسنت شوقي في لقاء سابق.