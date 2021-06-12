شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفي: أداء فتحي عبد الوهاب في دور المذيع رائع وقدمه بحرفية شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم طارق لطفى إنه في أول يوم تصوير لمسلسل "القاهرة كابول" قال لفريق العمل: أنا جاي التصوير حتى أستمتع وليس التمثيل فقط، في ظل وجود كوكبة النجوم الأستاذ نبيل الحلفاوى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وكل فريق العمل.

وأضاف لطفى خلال لقائه مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: عندما نزل أفيش المسلسل سعدت جدا، والمؤلف عبد الرحيم كمال لم يرسل لى أوراق المسلسل في البداية، وإنما حكى لى قصة المسلسل فوافقت، وقلت له ابعتلى أول خمس حلقات.

وتابع لطفى، إنني واجهت صعوبة في المسلسل؛ لأن الشخصيات لا توجد لها فيديوهات أو تسجيلات أتعرف عليهم منها، ولكن تعرفت على تفاصيل الشخصية من الكتب، لافتا إلى أن قصة المسلسل مرتبطة بقصة مهمة في حياته وهو طفل صغير كان قادما من الصعيد على القاهرة وسمع بمقتل الشيخ الذهبى وقال إزاى شيخ يتقتل ودى كان أول لقطة في افتتاحية المسلسل.

واختتم طارق لطفى أن أداء فتحى عبد الوهاب في دور المذيع كان رائعا واتعمل بحرفية شديدة، مؤكدًا أن المؤلف اختار أسماء الأبطال بالمسلسل قريبة من طباع كل شخصية بالمسلسل زى المذيع طارق كساب لأنه شخصية بتهتم بتحقيق المكاسب فقط.