شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة رقص جديدة بالأبيض لـ"بسنت شوقي" في حفل زفافها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرات أصدقاء الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، الذين يحتفلون حاليا بحفل زفافهما، الفرحة العارمة للثنائي والتي ظهرت فيها بسنت وهي ترقص على ألحان الموسيقي وسط عدد من أصدقائها، بعد استبدال فستان زفافها الذي بدأت به حفل الزفاف.

وظهر الفنان محمد فراج، فى الصور الأولى التى كشف عنها بعض أصدقائهما عبر منصات السوشيال ميديا، وهما يحتضنان بعضهما فى جلسة التصوير الرسمية لهما فى حفل الزفاف.

قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى بدأت منذ 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما على بعضهما فى أحد أعياد الميلاد، ثم التقيا بعد ذلك فى لوكيشن تصوير مسلسل "تحت السيطرة"، ولم يكن الأمر معلنا حتى ظهرا سويا على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة السينمائى تحديدا فى الدورة الثالثة، والتى أعلن وقتها خطبتهما، وظهرا مع بعضهما فى الكثير من المرات على السجادة الحمراء، والتقطا عددا من الصور التذكارية، وكان من المقرر زواجهما في وقت سابق، ولكنهما تأخرا كثيرا في ذلك؛ بسبب ظروف فيروس كورونا وانشغال محمد فراج فى تصوير عدد من الأعمال التى حققت نجاحا، آخرها مسلسل "لعبة نيوتن" الذى عُرض فى شهر رمضان المنقضى.

ظهر الثنائى محمد فراج وبسنت شوقى فى المحافل الفنية والمهرجانات السينمائية بشكل كبير، كان آخرهما فى مهرجان القاهرة السينمائى، حيث لفتا الأنظار إليهما بعد تقبيله لها على السجادة الحمراء فى حفل الافتتاح، وذلك ردا على شائعة خلافات نشبت بينهما فى مهرجان الجونة، تداولها عدد من الأشخاص ليردوا على هذه الشائعة بعدم صحة ما يقال على المواقع الإلكترونية.