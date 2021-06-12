شكرا لقرائتكم خبر عن سهير المرشدي: حرصت على حضور تكريم المركز الكاثوليكي رغم وجود أختي بالإنعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما في الدورة 69 جائزة الريادة السينمائية للفنانة الكبيرة سهير المرشدي، وقالت عقب تكريمها: "بشكر المركز الكاثوليكي الذي منحني الفرصة لرؤيتكم اليوم، رغم الظروف الصعبة التي نعيشها وكورونا لكن إحساسنا أنكم قادرين على العمل والعطاء، أحييكم على قدومكم، وده موقف شجاع، وأنتم من تعطونا القدرة على الشجاعة، وأن نواجه ونقتحم كل صعب وكل شديد".

وأضافت سهير المرشدي: شقيقتي في الإنعاش، لكن حرصكم على التكريم والتواجد دفعني للقدوم، وندعو كل الناس أن تمر من هذا النفق المظلم، وندعو الله أن يحرس مصر المحروسة وأن تمر من أزمة كورونا".

وقرر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما إقامة فعاليات المهرجان فى يوم واحد فقط بدلا من أسبوع يبدأ بافتتاح وختام، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التى تَمُر بها البلاد نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا، وتطبيقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن أهمها التباعد الاجتماعي، وتقليل نسبة الحضور إلى 50% من سعة المسرح، وتشديد إجراءات الدخول على كل البوابات، وعدم إقامة أى فعاليات للمهرجان بخلاف توزيع جوائز المكرمين، وكذا الجوائز التى أقرتها لجنة التحكيم، واقتصار دورة هذا العام بصفة استثنائية على يوم واحد فقط.

وتتكون لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما من رئاسة المخرج القدير محمد فاضل وعضوية كل من مدير التصوير القدير سعيد شيمى والمخرج والسيناريست القدير إبراهيم الموجى والمونتيرة القديرة سلوى بكير والفنانة هالة صدقى والفنان هانى رمزي والناقد الفنى القدير محمود عبد الشكور والموسيقى القدير هشام جبر.

جدير بالذكر أن الأفلام المشاركة بالدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما هى: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، "صاحب المقام" للمخرج محمد العدل، و"حظر تجوال" للمخرج أمير رمسيس.