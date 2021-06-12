شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز مخيون يهدي تكريمه بالمركز الكاثوليكي لفنانين اثنين.. اعرفهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

منح مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما في الدورة 69، جائزة الريادة السينمائية للفنان عبد العزيز مخيون، وقال عقب تكريمه: شكرا للمركز الكاثوليكي العريق الأصيل الذي اعتز بجائزته، وهذه هي الجائزة الثانية التي أحصل عليها من هذا المركز الذي يدعم السينما النظيفة منذ اكثر من 70 عاما.

وأضاف، أريد أن أستغل الأمر لأن جوجل كاتب تاريخ ميلادي غلط ومزودنى 4 سنين وحاولت أنا وأولادى نعدلها ولكننا فشلنا، وسعيد بتواجدي معكم واسمحا ولى أن أهدى هذه الجائزة لأخي الكبير الأستاذ رشوان توفيق وأخى الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة.

وقرر الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، إقامة فعاليات المهرجان فى يوم واحد فقط بدلا من أسبوع يبدأ بافتتاح وختام، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التى تَمُر بها البلاد نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا، وتطبيقا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن أهمها التباعد الاجتماعي، وتقليل نسبة الحضور إلى 50% من سعة المسرح، وتشديد إجراءات الدخول على كل البوابات، وعدم إقامة أى فعاليات للمهرجان بخلاف توزيع جوائز المكرمين، وكذا الجوائز التى أقرتها لجنة التحكيم، واقتصار دورة هذا العام بصفة استثنائية على يوم واحد فقط.

وتتكون لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما من رئاسة المخرج القدير محمد فاضل وعضوية كل من مدير التصوير القدير سعيد شيمى والمخرج والسيناريست القدير إبراهيم الموجى والمونتيرة القديرة سلوى بكير والفنانة هالة صدقى والفنان هانى رمزي والناقد الفنى القدير محمود عبد الشكور والموسيقى القدير هشام جبر.

جدير بالذكر أن الأفلام المشاركة بالدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما هى: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، "صاحب المقام" للمخرج محمد العدل، و"حظر تجوال" للمخرج أمير رمسيس.