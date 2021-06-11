كتب امير فتحي في الجمعة 11 يونيو 2021 11:57 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مقطع فيديو يوثق لحظة عقد قران الممثلين المصريين محمد فراج وبسنت شوقي، وذلك بعد خطوبة دامت أكثر من عامين، بحضور أهل العروسين والأصدقاء، وحضر عدد من المشاهير وهم أحمد حلمي، منى زكي، نجلاء بدر، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، جميلة عوض، وتارا عماد .
الجدير ذكره أن حفل الزفاف كان قد أجّل أكثر من مرة سابقا، ويعود ذلك لإلتزام محمد فراج بتصوير مسلسل “لعبة نيوتن”، وإطلالته بـ “الذقن” وفقا لما كشفته بسنت شوقي في الفترة الأخيرة.
واحتفل الليلة، الفنان محمد فراج بزفافه على الفنانة بسنت شوقي في أجواء صيفية مفعمة بالحب، وانتشرت صور للعروسين في عقد القران قبل حفل الزفاف والمقرر إقامته بعد ساعات، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.
وظهرت بسنت في الصور بمكياج هادئ، يرافقها الفنان محمد فراج أثناء تحضيراتها، وكذلك عدد من أصدقاء العروسين وأقاربهم، استعدادًا لتلك الليلة المميزة، التي طال انتظارها، حيث تم تأجيل خُطوة الزواج أكثر من مرة نظرًا لظروف طارئة.
كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة عبد الحليم حافظ وشادية.. شاهدوا محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلان بعقد قرانهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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