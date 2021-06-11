- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
كتب امير فتحي في الجمعة 11 يونيو 2021 11:57 مساءً - نشرت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار الصور الأولى لها بفستان الزفاف، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.
ونالت الصور اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين عبروا عن اعجابهم الكبير بإطلالتها وفستانها المبهر، كما تلقّت جيسيكا العديد من التعليقات من قبل المتابعين الذين قدموا لها التهاني بمناسبة زواجها على رجل الأعمال اللبناني محمد صوفان.
وكانت احتفلت جيسيكا عازار بحفل توديع العزوبية، بحضور الأصدقاء والأقرباء.
وكانت لافتة مشاركة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والموسيقي اللبناني ميشال فاضل في الحفل، وإنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديوهات وصور من الحفل، ظهرت فيها جيسيكا بفستان أبيض طويل.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. جيسيكا عازار بفستان الزفاف تُبهر الجمهور بصورها الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.