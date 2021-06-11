رسالة "مقلقة" بشأن الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت تدوينة للإعلامي رامي رضوان قلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز.

وترقد دلال عبدالعزيز في أحد مستشفيات القاهرة للعلاج من مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



وكتب رامي رضوان عبر حسابه في "أنستقرام": "وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية أ. دلال عبدالعزيز يودون الاطمئنان عليها، ما زالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعاً ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفاؤها على خير قريبا يا رب. فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".





وكانت دنيا سمير غانم كشفت قبل أيام عن الحالة الصحية لوالدتها دلال عبدالعزيز قائلة في تدوينة عبر "أنستقرام": "والله العظيم دعاؤكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما، هي لسّه في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابا، حالتها لسّه ما تسمحش إننا نقول لها خبر زي ده، شكراً جداً ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا ويصبرنا على فراقه ويشفي ماما يا رب".

وأصيبت دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا في مطلع مايو/أيار الماضي، ونُقِلت إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية وشعورها بضيق في التنفس.