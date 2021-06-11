شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج لـ بسنت شوقى: أنا لا أطيق الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لافتة كوميدية، استعان محمد فراج في حفل زفافه على بسنت شوقى بأشهر جملة له في مسلسل "لعبة نيوتن": "أنا لا أطيق الانتظار" التى تداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بكثرة خلال عرض المسلسل على لسان الشيخ "مؤنس" الشخصية التي لعبها فراج ضمن الأحداث، ويقام حفل الزفاف فى أحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، وسط عدد كبير من الأصدقاء من داخل الوسط الفنى وخارجه.





وظهر الفنان محمد فراج مرتديًا بدلة كلاسيكية، وعروسته بسنت شوقى فستانًا باللون الأبيض حاز إعجاب الكثير من الفتيات عبر السوشيال ميديا. ويأتي زفافهما بعد قصة حب استمرت لسنوات وانتقلت لمرحلة الخطوبة لتستكمل بإتمام زفافهما.

وظهر الفنان محمد فراج، فى الصور الأولى التى كشف عنها بعض أصدقائهما عبر منصات السوشيال ميديا، وهما يحتضنان بعضهما فى جلسة التصوير الرسمية لهما فى حفل الزفاف.

قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى بدأت منذ 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما على بعضهما فى أحد أعياد الميلاد، ثم التقيا بعد ذلك فى لوكيشن تصوير مسلسل "تحت السيطرة"، ولم يكن الأمر معلنا حتى ظهروا سويا على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة السينمائى تحديدا فى الدورة الثالثة، والتى أعلن وقتها خطبتهما وظهرا مع بعضهما فى الكثير من المرات على السجادة الحمراء والتقطا عددا من الصور التذكارية، وكان من المقرر زواجهما ولكنهما تأخر كثيرا بسبب ظروف فيروس كورونا وانشغال محمد فراج فى تصوير عدد من الأعمال التى حققت نجاحا وأخرهم مسلسل "لعبة نيوتن" الذى عرض فى شهر رمضان المنقضى.

ظهر الثنائى محمد فراج وبسنت شوقى فى المحافل الفنية والمهرجانات السينمائية بشكل كبير كان أخرهما فى مهرجان القاهرة السينمائى، حيث لفتا الأنظار إليهما بعد تقبيله لها على السجادة الحمراء فى حفل الافتتاح وذلك ردا على شائعة خلافات نشبت بينهما فى مهرجان الجونة تداولها عدد من الأشخاص ليردوا على هذه الشائعة بعدم صحة ما يقال على المواقع الالكترونية.