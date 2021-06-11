شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الكاثوليكي يكرم حنان مطاوع ووالدتها سهير المرشدي تصفر لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما في الدورة 69 شهادة الإبداع الفني للنجمة حنان مطاوع عن دورها في فيلم "يوم وليلة"، والذي أقيم بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بالمركز الكاثوليكى، وقام زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني بتصويرها لحظة التكريم فيما قامت والدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي بالتصفير لها في لقطة طريفة.

وقالت النجمة حنان مطاوع: فرحانة وفخورة جدًا لأن أول جائزة حصلت عليها في مشواري كانت من المركز الكاثوليكي فهذا المكان يذكرني دائما بالتشجيع والطبطبة وأتمنى أن أكون دائمًا على قدر هذا الشرف.

كما منح مهرجان المركز الكاثوليكى شهادة الإبداع الفني للفنان كامل الباشا عن دوره في فيلم حظر تجول، وتسلمها المخرج أمير رمسيس، وشهادة الإبداع الفني لاسم الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر عن دوره في فيلم صاحب المقام.

وقرر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما إقامة فعاليات المهرجان فى يوم واحد فقط بدلا من أسبوع يبدأ بافتتاح وختام، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التى تَمُر بها البلاد نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا، وتطبيقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن أهمها التباعد الإجتماعي، وتقليل نسبة الحضور إلى 50% من سعة المسرح، وتشديد إجراءات الدخول على كل البوابات، وعدم إقامة أى فعاليات للمهرجان بخلاف توزيع جوائز المكرمين، وكذا الجوائز التى أقرتها لجنة التحكيم، واقتصار دورة هذا العام بصفة استثنائية على يوم واحد فقط.

وتتكون لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما من رئاسة المخرج القدير محمد فاضل وعضوية كل من مدير التصوير القدير سعيد شيمى والمخرج والسيناريست القدير إبراهيم الموجى والمونتيرة القديرة سلوى بكير والفنانة هالة صدقى والفنان هانى رمزي والناقد الفنى القدير محمود عبد الشكور والموسيقى القدير هشام جبر.

جدير بالذكر أن الأفلام المشاركة بالدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما هى: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، "صاحب المقام" للمخرج محمد العدل، و"حظر تجوال" للمخرج أمير رمسيس.