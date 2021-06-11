شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى وإلهام شاهين أفضل ممثل وممثلة و"حظر تجول" أفضل فيلم من مهرجان المركز الكاثوليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام المركز الكاثوليكي المصري للسينما مساء الجمعة، حفل توزيع جوائز تكريمات المركز، كذلك الجوائز التي أقرّتها لجنة التحكيم للدورة التاسعة والستين للمهرجان السنوي للسينما المصرية، وحصدت الفنانة إلهام شاهين جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "حظر تجول"، فيما حصد الفنان خالد الصاوى جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "صندوق الدنيا".

وذهبت جائزة أفضل تصوير لمدير التصوير سامح سليم عن فيلم "صاحب المقام"، وجائزة أحسن مونتاج للمونتيرة رانيا المنتصر بالله عن فيلم "صاحب المقام"، وجائزة أحسن موسيقى تصويرية للموسيقار خالد الكمَّار عن فيلم "صاحب المقام"، و جائزة أفضل سيناريو للسيناريست يحيى فكري عن فيلم "يوم وليلة"، وجائزة أحسن اخراج للمخرج أمير رمسيس عن فيلم "حظر تجول"، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج محمد العدل عن إخراج فيلم "صاحب المقام"، وذهبت جائزة أحسن فيلم سينمائي لفيلم "حظر تجول" وتسلمها المنتج صفي الدين محمود.

وقرر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما إقامة فعاليات المهرجان فى يوم واحد فقط بدلا من أسبوع يبدأ بافتتاح وختام، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التى تَمُر بها البلاد نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا، وتطبيقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن أهمها التباعد الإجتماعي، وتقليل نسبة الحضور إلى 50% من سعة المسرح، وتشديد إجراءات الدخول على كل البوابات، وعدم إقامة أى فعاليات للمهرجان بخلاف توزيع جوائز المكرمين، وكذا الجوائز التى أقرتها لجنة التحكيم، واقتصار دورة هذا العام بصفة استثنائية على يوم واحد فقط.

وتتكون لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما من رئاسة المخرج القدير محمد فاضل وعضوية كل من مدير التصوير القدير سعيد شيمى والمخرج والسيناريست القدير إبراهيم الموجى والمونتيرة القديرة سلوى بكير والفنانة هالة صدقى والفنان هانى رمزي والناقد الفنى القدير محمود عبد الشكور والموسيقى القدير هشام جبر.

جدير بالذكر أن الأفلام المشاركة بالدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما هى: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، "صاحب المقام" للمخرج محمد العدل، و"حظر تجوال" للمخرج أمير رمسيس.