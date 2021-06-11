شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "POTATO" بسينما الهناجر غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض غدًا السبت الفيلم القصير "POTATO"، فى سينما الهناجر فى تمام الساعة السابعة مساء، الفيلم بطولة لبنى ونس، مختار رجب، كريم عبدالعليم، سارة هشام، يمنى النجار مكياج لمياء محمود، ستايلست نردين عماد، ميكينج تصوير أحمد فرحات، إشراف فنى وديكور عمر خالد، مونتاج وألوان محمود مهدى، موسيقى تصويرية محمود شابورى، تصميم صوت أمجد عز الدين، ترجمة عز الدين حافظ ، مخرج منفذ حسام تايجر، مدير تصوير محمود فوزى، سيناريو وحوار مروة مصطفى، قصة وإخراج: محمد البدرى.

يقول المخرج محمد البدرى، إنه استوحى فكرة الفيلم من لوحة "آكلوا البطاطا" للرسام الهولندى فان جوخ اللوحة تعبر عن حال عمال المناجم تحت خط الفقر، لا يملكون سوى وجبة بطاطس واحدة فى اليوم مع كوب من الشاى، وتابع العنصر الأساسى لتمسكى بفكرة الفيلم هى اللوحة نفسها، فهماك كم من التفاصيل المرسومة ولا يوجد أى مبرر منطقى يتلاءم مع البيئة والأشخاص، تفاصيل جعلت منى شخص فضولى لإيجاد أى رابط درامى حتى أستطيع أن أضع قصة درامية محبوكة .