شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن سيارة جاستين بيبر بعد ظهوره بها للمرة الأولى.. استغرقت 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما يخطف النجم جاستين بيبر الأنظار إليه كلما ظهر في مكان ما سواء كان ذلك من خلال قصات شعره أو أزيائه إلا أنه مؤخرًا خطف الأنظار له بحسب تقرير لموقع الديلى ميل من خلال سيارته وتحديداً إطاراتها، حيث أسدل الستار على سيارته الرولز رويس للمرة الأولى، والتى تصل تكلفتها لـ 330 ألف دولار بحسب التقرير الذى أكد أن تصميمها النهائى استغرق حوالي 3 سنوات بعد التعديلات التى طلبها جاستين بيبر لتتميز به.



سيارة جاستين بيبر

وامتازت السيارة التي تنتمي لنوعية رولز رويس لموديل عام 2018 بإطاراتها الأربعة المميزة على عجلاتها في الجانبين مثلما ظهر خلال الصور التى التقطت لها أثناء تواجد جاستين بيبر مع هايلى بالدوين فى شوارع بيفرلي هيلز حيث تواجد الثنائى هناك بغرض تناول العشاء في فندق ماتسوهيسا الفاخر.



سيارة جاستين بيبر

وذكر التقرير أيضًا أن السيارة تكلفت أمور كثيرة طالب جاستين بيبر بأن تمتاز بها وتكون له خصيصًا منها تلك الإطارات، الذى اختار تصميمها بنفسه، وأضاف التقرير أن تلك أمور لا بد ألا يتم استغرابها حول النجم الشهير التى تبلغ ثروته أكثر من 285 مليون دولار وبالتالى يحرص على أن تتسم حياته بما يحلو له من اية أمور يحلم بها.



سيارة جاستين بيبر

من ناحية أخرى كشف النجم العالمي جاستين بيبر فى وقت سابق عن لوك جديد له خلال نزهته في مدينة لوس أنجلوس، حيث رصدته أعين مصورى الباباراتزي وهو يمتاز بلوك جديد من خلال حلاقة شعره تمامًا، حيث تخلى عن قصة شعره المعتادة مثلما ظهر خلال الصور الذى نشرها تقرير موقع ديلى ميل.

والذى أكد أن النجم الشهير يستعد لأكثر من مشروع غنائى خلال الفترة المقبلة، من خلال كليبات أغاني سيقوم بطرحهم تباعًا.

من ناحية أخرى حرص نجم البوب العالمي جاستين بيبر، على الاحتفال بعيد الأم العالمي الذى يتزامن مع التاسع من مايو، بصورة تجمعه مع والدته الشاعرة والكاتبة باتي مالات، حيث نشر صورتهما خلال الشهر الجارى، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ووجه لها رسالة رومانسية تدل على العلاقة الوطيدة التي تجمعهما والتي دائمًا ما يعلن عنها بيبر من حين لآخر.