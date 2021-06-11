"هتقوم وهتكسر الدنيا".. شريف دسوقي يصور أول مشاهد فيلم "بـ100 وش" خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان مصطفى درويش، بدء تصوير فيلم "بـ100 وش" خلال أيام، بمشاركة الفنان شريف دسوقي بعد بتر قدمه اليسرى.

ونشر درويش، صورا تجمع أبطال "بـ100 وش" بـ"دسوقي" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "بإذن الله أول يوم تصوير (بـ100 وش) قريبا جدا خلال أيام، وأول مشهد هيكون بـ(سبعبع)، هتقوم وهتكسر الدنيا يا شريف".

وكان المنتج جمال العدل أعلن عن إلغاء الجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش" وتحويله إلى فيلم سينمائي، بطولة النجوم: نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، زينب غريب، محمد عبد العظيم وغيرهم.

الفنان شريف دسوقي كان قد أجرى جراحة عاجلة لبتر القدم اليسرى في أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، قبل نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

وخضع شريف فور وصوله مستشفى دار الشفاء لرعاية من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الاوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وفي أول أيامه بالمستشفى زاره مندوب رئاسة الجمهورية، وتوالت بعدها زيارات نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنان أمير صلاح الدين، والأب بطرس دانيال، والفنانات نهال عنبر، وزينب غريب، إضافة إلى نجله آدم.

وبدأ شريف دسوقي مؤخرا ثالث مراحل العلاج من الجراحة التي خضع لها، وذلك بعد مغادرة مستشفى التأهيل النفسي التي نقل إليها من مستشفى دار الشفاء.