"ربنا يسعدهم".. نجوم الفن يهنئون محمد فراج وبسنت شوقي بحفل زفافهما (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أقيم اليوم الجمعة، حفل عقد قران وزفاف الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، بحضور أهل العروسين والأقارب والأصدقاء ونجوم الفن المقربين.

ومن بين نجوم الفن الذين حضروا حفل زفاف فراج وبسنت، الفنانة حنان مطاوع، والتي نشرت صورة لها مع زوجها عبر موقع "إنستجرام"، من حفل الزفاف، وعلّقت: "من فرح أخويا وصديقي فراج وحبيبتي بسنت، ربنا يسعدهم".

كما نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورا لها من حفل الزفاف عبر موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ألف مبروك لأحلى عروسة وأحلى عريس.. يارب دايماً في سعادة وهنا ونجاح وصحة وراحة بال".

أيضا شاركت السيناريست إنجي علاء، متابعيها، صورا لها مع زوجها الفنان يوسف الشريف من حفل الزفاف، وعلّقت: "ألف مبروك لأحلى عروسين بسنت وفراج.. ربنا يسعدكم".

ونشر الناقد أحمد شوقي، صورا تجمعه بعدد من نجوم الفن من حفل الزفاف، وبينهم: منى زكي، إنجي وجدان، أحمد داود، علا رشدي، لقاء الخميسي وزوجها اللاعب محمد عبد المنصف، ومريم الخشت، وهنا شيحة، والمخرج كريم الشناوي، وغيرهم.

ومن بين نجوم الفن الذين حضروا الزفاف أيضا، أحمد حلمي، نجلاء بدر، جميلة عوض، مايان السيد، وتارا عماد وغيرهم.

ويقام حفل زواج "فراج وبسنت" مساء اليوم الجمعة بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

يذكر أن حفل الزفاف تم تأجيله أكثر من مرة وآخرهم بسبب التزام محمد فراج بتصوير مسلسل "لعبة نيوتن"، لالتزامه بإطلالته بـ"الذقن" حسبما صرحت بسنت شوقي في لقاء سابق.