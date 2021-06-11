أول فيديو من حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

انطلق حفل زفاف الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، منذ قليل، بعدما عُقد قرانهما عصر اليوم الجمعة.

وانتشر على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من حفل الزفاف، وظهر خلاله الثنائي بإطلالة جديدة غير التي ظهرا بها أثناء مراسم عقد القران.

ورقصا الثنائي على مهرجان "أنتي بسكوتاية مقرمشة" لحسن شاكوش وحمادة مجدي وتوزيع إسلام ساسو.

ويقام حفل زواج "فراج وبسنت" مساء اليوم الجمعة بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

يذكر أن حفل الزفاف تم تأجيله أكثر من مرة وآخرهم بسبب التزام محمد فراج بتصوير مسلسل "لعبة نيوتن"، لالتزامه بإطلالته بـ"الذقن" حسبما صرحت بسنت شوقي في لقاء سابق.