انطلاق حفل افتتاح الدورة 69 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تصوير- نسيم عبد الفتاح

انطلق حفل افتتاح الدورة 69 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، مساء اليوم الجمعة.

ويشهد الحفل تكريم وتوزيع جوائز على نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالأعمال المميزة منهم، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة هالة صدقي، حسين فهمي، المخرج محمد فاضل، الفنان عبد العزيز مخيون، المخرج محمد العدل، الموسيقار عمر خيرت، الفنان محمود حافظ، الفنان أحمد أمين.

وقرر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما إقامة فعاليات المهرجان في يوم واحد فقط بدلا من أسبوع يبدأ بافتتاح وختام، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا، وتطبيقا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن أهمها التباعد الإجتماعي، وتقليل نسبة الحضور إلى 50% من سعة المسرح، وتشديد إجراءات الدخول على كل البوابات، وعدم إقامة أي فعاليات للمهرجان بخلاف توزيع جوائز المكرمين، وكذا الجوائز التي أقرتها لجنة التحكيم، واقتصار دورة هذا العام بصفة استثنائية على يوم واحد فقط.

يشار إلى أن الأفلام المشاركة بالدورة 69 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما هي: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، "صاحب المقام" للمخرج محمد العدل، و"حظر تجوال" للمخرج أمير رمسيس.