شكرا لقرائتكم خبر عن هانى خليفة يبدأ فى معاينة ديكورات "القاهرة مكة" لـ منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج هانى خليفة فى معاينة وتجهيز وبناء ديكورات فيلم "القاهرة مكة" للنجمة منى زكى، استعدادًا لانطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، وبعد عودة بطلة الفيلم من تصوير أعمالها فى دولة لبنان، كما انضمت الفنانة شيرين رضا لتشارك منى فى بطولة العمل.

فيلم "القاهرة مكة"، من إخراج هانى خليفة، وتجري الشركة المنتجة باقى التعاقد مع النجوم المشاركين في العمل، وتتناول منى العديد من صراعات المرأة فى المجتمع المصرى خلال أحداث الفيلم، من تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة.

وكانت أخر أعمال المخرج هانى خليفة فى السينما فيلم "سكر مر"، الذى عرض عام 2015 وشارك فى بطولته كل من الفنان أحمد الفيشاوى، هيثم أحمد زكى وايتن عامر، وشيرى عادل، وأمينة خليل وناهد السباعى تأليف محمد عبد المعطى.

بينما النجمة منى زكى فشاركت فى موسم شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "لعبة نيوتن" الذى حقق نجاح جماهيرى وقت عرضه، وشاركها فى بطولة العمل الفنان محمد ممدوح والفنان محمد فراج وسيد رجب إخراج وتأليف تامر محسن.