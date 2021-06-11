شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر مسلسل الخيال See لـ جايسون موموا فى الموسم الثانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمين على مسلسل الخيال والإثارة See، بطولة النجم العالمي جايسون موموا، عن التريلر الرسمي الأول للموسم الثاني من السلسلة الشهيرة، بعد توقف دام لأكثر من عامين، بسبب التأجيلات التي شهدها التصوير على خلفية تفشي جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم.

وأزالت الصفحة الرسمية للمسلسل عبر يوتيوب، عن الملامح الاولي للموسم الثاني من السلسلة الشهيرة، لتعلن عن التوقيت الرسمي لطرحه عبر منصة apple بلس، يوم 27 أغسطس المقبل، على طريقة حلقة كل أسبوع.

وكانت قد كشفت عدة تقارير عن انضمام الممثل الأمريكى أدريان بول، المعروف عن دوره في سلسلة Highlander، إلى الموسم الثانى من مسلسل See، الذي يقوم ببطولته جيسون موموا وألفري وودارد، وكانت قد أعانت شبكة + Apple TV، انضمام الممثل ديف باوتيستا ينضم أيضًا إلى المسلسل في موسمه الثاني، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale "، ومن المقرر أن يلعب بول دور اللورد هارلان، حاكم أقوى مدينة في المملكة.



الموسم الثاني لمسلسل See



جانب من الموسم الثاني



جايسون موموا فى التريلر الجديد



لقطات من التريلر

حصل مسلسل الأكشن والخيال العلمىSee ، على تقييمات مرتفعة بعد عرض أولى حلقات الموسم الأول عبر شبكة Apple TV+، ونجح المسلسل في حصد تقييمات وصلت لنسبة 94% عبر موقع rotten tomatoes، بينما حصل على تقييم 8.8 عبر موقع imdb.

ويقوم ببطولة المسلسل كل من النجم العالمى جايسون موموا، الفريد بودارد، جوش بلوك، كريستيان كامارجو، نيستا كوبر، ياديرا جيفارا-بريب، هير هيلمر، سيلفيا هيكس، ارشي ماداكابي، كريستيان سلون، كما كلفت الحلقة الواحدة من الموسم الأول للمسلسل 15 مليون دولار، والعمل تكون من 10 حلقات.